レースクイーン、グラビアアイドルとして活動する早川みゆき（29）が1日までに自身のインスタグラムを更新。沖縄ビーチ・ショットを披露した。「沖縄」とつづり、パーカ姿で砂浜でポーズを取っているショットをアップ。ハッシュタグで「レースクイーン」「ポニテ女子」「japanesegirls」「スレンダー」「rq」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「ビーチに天使がおるやーん」「綺麗だ」「青空や海が似合いますね」「素敵