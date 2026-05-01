米スポーツ専門局「ESPN」は4月30日（日本時間5月1日）、4月の各ポジションの「オールスター級」と「期待外れ」の選手を紹介。ドジャースの佐々木朗希投手（24）が先発投手部門の「期待外れ」に選ばれた。ESPNは開幕から1カ月が経ったことで、各ポジションでオールスター級に活躍した選手を紹介する一方で、期待外れの成績だった選手も取り上げた。佐々木は先発投手部門で「期待外れ」に選ばれ、「佐々木は制球を乱し、打ち