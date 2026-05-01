【ワシントン共同】米国務省のピゴット報道官は4月30日、デービス駐ウクライナ臨時代理大使が6月に離任すると明らかにした。一部報道では、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの支援を縮小するトランプ大統領と意見対立があったと伝えられたが、この見方は誤りだと否定した。ピゴット氏は「デービス氏はロシアとウクライナの間で持続可能な和平を実現しようとするトランプ政権の取り組みを断固として支えてきた」と強調。デービ