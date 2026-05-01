五月病を防ぐにはどうすればいいのか。大手外資系企業を中心に年間1000件以上の面談を行っている産業医の武神健之さんは「五月病は正式な医学的病名ではなく、適応障害の手前の状態と感じられる場合が多い。同じ環境でも、五月病になる人とならない人がいる。その理由は思考と行動の違いにある」という――。写真＝iStock.com／taka4332※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／taka4332■五月病にならない人がやっていることこ