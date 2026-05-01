今年2月、薬局での「緊急避妊薬（アフターピル）」の販売が始まった。産婦人科医の稲葉可奈子さんは「だが、まだ誤解されている部分が多い。予期せぬ妊娠から子どもを守るため、またご自身とパートナーを守るためにも、ぜひ緊急避妊薬の正しい使い方を知っておいてほしい」という――。写真＝iStock.com／pain au chocolat※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／pain au chocolat■もしも我が子が避妊に失敗したらある日、突然