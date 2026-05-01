独身だと結婚式のご祝儀や出産祝いなどの支出はある一方で、自分が受け取る機会は少なく、税制面でも優遇が少ないと感じる人も多いでしょう。実際、制度上は既婚者や子育て世帯に配慮した仕組みが多く存在します。 しかし、それだけで「独身＝損」と決めつけるのは早計です。本記事では、独身の方が感じやすいお金の不公平感と、見落とされがちなメリットについて解説します。 独身は本当にお金で損をしているのか