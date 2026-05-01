新築マイホームを検討していると、「住宅ローン以外にもお金がかかる」という話を耳にすることがあります。中でも固定資産税について、「年間50万円くらいかかる」と聞くと、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。実際のところ、その金額は一般的なのか、それとも特別なケースなのでしょうか。 この記事では、固定資産税の目安や仕組み、さらに家を持った後にかかる費用について、仕組みをシンプル