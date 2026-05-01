40代になると人生の限界を感じやすい。どうすればいいのか。能楽師の安田登さんは「孔子の『四十にして惑わず』という言葉は有名だが、孔子の時代には『惑』という漢字は存在していなかったようだ。当時の文字を想定して読み解くと、『不惑』のイメージとはだいぶ異なる意味が見えてくる」という――。※本稿は、斎藤幸平、小川公代、安田登、秋満吉彦『血肉となる読書なぜ読むことだけが人生を変えるのか』（あさま社）より、安