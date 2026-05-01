大人気！ 「I’m donut? グルテンフリー」の新商品って？ 店内にはさまざまなドーナツが並ぶ 渋谷駅から徒歩約10分。青山通りに面する、「I’m donut? グルテンフリー」は、小麦を使用せず、国産米粉を中心に仕上げたグルテンフリー生地を味わえる大人気のドーナツ屋さん。女性や学生だけでなく、今では外国人からのお客さんもいっぱいなのだそう。青山通りを歩く際に見かけると、いつも行列ができているイメージです。店内は、ア