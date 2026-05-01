活動終了を控え、現在開催中のラストツアーも好評な嵐。4月20日には櫻井翔さんがMCを務めるバラエティ番組『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（フジテレビ系）が新たにスタートしました。昨今はMCやキャスターとしてのイメージが強い櫻井さんですが、“プレイヤー”としての魅力も健在であることを再確認させられた本番組。櫻井さんが嵐活動終了後も「司会業」だけで終わらないという底力を感じることができます。◆キャスターとして