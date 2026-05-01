【ロンドン＝市川大輔】英イングランド銀行（中央銀行）は３０日、政策金利を年３・７５％で維持すると発表した。据え置きは３会合連続。中東情勢の悪化に伴う物価上昇（インフレ）への影響を注視する。声明では、エネルギー価格の高騰を受けて消費者物価指数が今年後半に上昇する可能性が高いとした一方で、「労働市場の需要が緩く、金融環境が引き締まっており、インフレ圧力を抑制する可能性がある」とした。金融政策を決