俳優の矢田亜希子が、きょう1日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10 2時間SP』（後7：00〜後8：54）に出演。弟子の大西流星（なにわ男子）、弟子候補・野呂佳代、新弟子の翔猿関、“伝説の家政婦”志麻さんとともにコストコでショッピングを楽しむ。【番組カット】新弟子登場！コストコを楽しむ矢田亜希子らゴールデンウィークに合わせ、矢田と志麻さんが、コストコ最強タッグを再結成。一番弟子の大西、弟子候補の野呂といった