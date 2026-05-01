山下美月×高級ミニバンアイドルグループ乃木坂46の元メンバーで、現在はモデルや女優として活躍する山下美月さん。2026年3月12日に自身のインスタグラムを更新し、眼鏡をかけたカジュアルな装いで車内に収まったショットを公開しました。山下さんが乗っていたのは、どのようなクルマだったのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ 女優「山下美月」×「高級ミニバン」を画像で見る！車内のデザインやシート形状などから、山下