＜キャデラック選手権初日◇4月30日◇トランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターC（フロリダ州）◇7739ヤード・パー72＞米男子ツアーの新規開催のシグネチャーイベントは、第1ラウンドが終了した。【連続写真】松山英樹のスイングのポイントは？「マスターズ」以来3試合ぶり出場の松山英樹は、4バーディ・2ボギーの「70」で回り、2アンダー・15位タイで初日を終えた。首位とは6打差。2週前の「RBCヘリテージ」以来の出場と