＜メキシコ・リビエラマヤオープン初日◇30日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会は、第1ラウンドが終了した。【写真】初々しい振り袖姿を披露する20歳の原英莉花日本勢は9人が出場。原英莉花と櫻井心那が4アンダーで、首位と2打差の4位タイと好発進した。現在ポイントランク133位の櫻井は、第1回リシャッフルが行われるこの大会で、優先出場順位が浮上するポイントランク80位