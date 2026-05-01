＜メキシコ・リビエラマヤオープン初日◇30日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会が開幕し、第1ラウンドの終盤に入っている。【写真】あどけない！JK時代の渋野日向子今大会終了後に行われるリシャッフル対象者の渋野日向子は、「76」でホールアウトした。バーディ3つを奪ったものの、後半3番、最終9番と2つのダブルボギー（3ボギー）を叩き、4オーバーの暫定96位タイと出遅