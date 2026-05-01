投機筋による円売りポジションの損失回避に伴う円買い転換を意識 日本の通貨当局は、2022年に3回、2024年に4回の米ドル売り・円買いの為替市場介入を行った。介入が行われた日の米ドル／円は、いずれも最大4～5円と大きく米ドル安・円高に動いた。これは短期売買を行う投機筋が、円売りポジションの損失回避のために円買い戻しに転換することを狙った、当局による意図的な円高誘導だったのではないか。 代表的な投機筋であ