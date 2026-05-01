4月18日、ホルムズ海峡に停泊するタンカーの背後から太陽が昇る様子/Asghar Besharati/AP（CNN）トランプ米政権は、対イラン戦争が重要な海上交通路の混乱を長引かせる中、ホルムズ海峡での航行の自由を支援する新たな有志連合に参加するよう各国政府に強く求めている。「海洋自由構想」と名付けられた有志連合は、海峡の安全な通航を支援するための制裁での連携や情報共有など、外交努力の調整を目的としている。ホルムズ海峡は米