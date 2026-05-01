4月の東京23区の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が前の年の同じ月より速報値で1.5％上昇しました。国による電気・ガス・ガソリンの補助金などの影響で、3か月連続で2％を下回りました。東京23区の消費者物価指数は、4月中旬時点で変動の大きい生鮮食品を除いた総合指数が111.7となり、去年の同じ月と比べて1.5％上昇しました。▼コメ類が3.6％上昇したほか、▼コーヒー豆が60.2％、▼チョコレートが26.2％、▼鶏肉が12.2％な