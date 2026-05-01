◆ＥＣＬ準決勝第１戦シャフタール・ドネツク１―２クリスタルパレス（４月３０日）欧州カンファレンスリーグ（ＥＣＬ）の準決勝第１戦が行われ、クリスタルパレス（イングランド）の日本代表ＭＦ鎌田大地が、アウェーのシャフタール・ドネツク（ウクライナ）戦で１ゴール１アシストの活躍をみせ、決勝進出へと前進した。試合は前半１分、この試合最初の攻撃でクリスタルパレスのセネガル代表ＦＷサールが決めて先制。幸先の