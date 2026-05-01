FIFAの総会で話すインファンティノ会長＝4月30日、バンクーバー（AP＝共同）国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長は4月30日、バンクーバーで開かれた総会で来年の次期会長選への立候補を表明した。会長の任期は1期4年で、合計3期まで。インファンティノ氏はブラッター前会長が汚職事件で2015年に辞任したことを受けて就いた。16〜19年の任期は1期目に該当しない扱いとなっており、現在は2期目。（共同）