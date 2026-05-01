日本セルヴィエは、IDH1またはIDH2遺伝子変異陽性の神経膠腫 （しんけいこうしゅ） に対する国内初の分子標的薬ボラニゴ®錠10mg （一般名：ボラシデニブ）を2026年3月30日に発売したと発表しました。神経膠腫とはどのような病気であり、同剤の登場で神経膠腫の治療はどう変化するのでしょうか。 勝木先生に聞きました。 ※2026年4月取材。 監修医師：勝木 将人（医師） 2016年東北大学卒業 / 現在は諏訪日赤に脳外科医