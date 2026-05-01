2026年のゴールデンウイーク（GW）は、12連休や16連休といった超大型連休も可能な日並びだ。旅行や行楽、あるいは自宅で休養する合間に、普段なかなか時間が取れない読書をしてみてはいかがだろうか。筆者はビジネスパーソンの必読書を厳選し、そのハイライトをダイジェストにして配信するサービス「SERENDIP」のチーフ・エディターを務めている。今回はSERENDIPで好評の書籍から、GWにふさわしい3冊を紹介しよう。（情報工場「SER