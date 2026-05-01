バンダイが展開する、キャラクターと本格コスメを融合させた大人向け化粧品ブランド「CreerBeaute（クレアボーテ）」は4月30日、公式Xにて、「キャラコスメチケット」シリーズの一部商品においてランダム仕様を廃止し、好きな種類を選べる仕様へと変更することを発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■肌に触れる「コスメ」のランダム廃止に喜びの声今回、仕様変更の対象となるのは「キャラコスメ