新疆ウイグル自治区における今年第1四半期（1〜3月）の水産物生産量は2万6000トンに達し、前年同期比で着実な増加を見せている。中央テレビニュースが伝えた。天山北麓に位置する昌吉回族自治州では、「海産物陸上養殖」モデルが地域経済の新たな原動力となっている。人工海水を活用し、エビとバクテリア、藻類が共生する循環システムにより、ホワイトシュリンプなどの通年での高い生産量を実現した。また、高密度養殖モデルを導入