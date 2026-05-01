FIFAの総会で壇上から立ち去るパレスチナ協会のラジューブ会長（右）。左はイスラエルの代表、中央はFIFAのインファンティノ会長＝4月30日、バンクーバー（AP＝共同）【バンクーバー共同】4月30日にバンクーバーで行われた国際サッカー連盟（FIFA）の総会で、パレスチナ協会のラジューブ会長がイスラエル協会を非難し、代表との握手を拒否する場面があった。領内におけるイスラエルのクラブの活動は違法と訴えた。イスラエル側