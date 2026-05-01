2022年2月に75歳で死去した歌手の西郷輝彦さんの三女で女優の今川宇宙（29）が1日までに自身のインスタグラムを更新。4月末で所属事務所したことを報告した。直筆の文書を投稿。「この度、2026年4月30日をもちまして、今川宇宙はDASHエンタテインメント事業部を退所します」と報告。「2021年末に所属してから、今まで経験したことのないことを沢山させていただき、お仕事の幅もぐっとひろげていただきました」と感謝した。「