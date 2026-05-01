◇米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン第1日（2026年4月30日メキシコエルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ツアールーキーの原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）と桜井心那（22＝王子ホールディングス）が4アンダー68で回り日本勢最上位の4位で発進した。首位とは2打差。勝みなみ（27＝明治安田）は3アンダー69で10位。西村優菜（25＝スターツ）は1アンダー71の27位で滑り