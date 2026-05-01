東京都区部消費者物価指数の推移総務省が1日発表した4月の東京都区部の消費者物価指数（中旬速報値、2020年＝100）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が111.7となり、前年同月比で1.5％上昇した。伸び率は5カ月連続で縮小した。エネルギー価格は4.6％下落した。原油価格高騰による政府の補助金によりガソリンは9.9％下がった。東京都区部の指数は全国の物価動向の先行指標となる。天候による価格の変動が大きい生鮮食