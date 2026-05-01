日本道路交通情報センターによりますと、東京外環道はトンネル内で起きた車両火災の影響で、午前8時50分現在、埼玉県の三郷南インターと千葉県・市川市にある高谷ジャンクションとの間で内回り・外回りがいずれも通行止めとなっています。【写真を見る】東京外環道で車両火災一部区間で通行止め午前11時20分頃に解除見込み通行止めは11時20分頃に解除される見込みです。