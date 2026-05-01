5月7日にデビューを控えるアイドルデュオ・ROIROMが、デビュー後初の単独ライブ『ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”』を7月19日・20日に神奈川・横浜アリーナで開催することが決定した。昨年11月には、デビュー前にもかかわらず有明アリーナで約2万人を動員した本多大夢と浜川路己。浜川は「『神秘的×ユニーク』をテーマに、楽曲制作からステージづくりまで自分たちでも関わらせて頂きながら、準備しています」と意気込んでい