バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』より「METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月7日(木)17時から予約受け付けが開始となり、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」(1