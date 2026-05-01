SBI証券は4月30日、同社が運営する公式YouTubeチャンネル「ビジネスドライブ!」において、動画配信サービス「ABEMA」の人気結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ』シリーズとのタイアップ企画『恋リア夫婦のお財布事情を覗き見！』を公開したと発表した。本企画は、恋愛リアリティーショーとのコラボレーション第3弾となる。○“恋リア夫婦”のリアルな家計に密着今回のコンテンツでは、2025年放送の『さよならプロポーズ v