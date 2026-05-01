阪神からトレードで日本ハム入りした島本が移籍後初セーブ■日本ハム 3ー2 西武（30日・ベルーナドーム）日本ハムの島本浩也投手が4月30日、ベルーナドームで行われた西武戦で移籍後初セーブを挙げた。阪神からトレードで加入した33歳に、ファンは「いや〜ホントええの獲ったで！」「阪神のときもめちゃいい投手でなんで出したか意味不明」「この最後の球100点満点でしょ。これ打たれたら相手褒めるしかないわ」と喜びの声を上げ