2026年春夏の【ユニクロ】も、軽やかにおしゃれを楽しめるワンピースが豊作。暑い季節にとどまらず、カーディガンやジャケットを羽織ったり、薄手のトップスを重ねたりと、着こなし方次第で今すぐ活躍してくれるのがポイント。シルエットの美しさや素材の心地よさにこだわった一着は、デイリーからお出かけまで幅広いシーンで活躍するはず。季節の変わり目にも取り入れやすい、着回し力の高いラインナップ