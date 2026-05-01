亀と触れ合う猫ちゃんの姿。おうちでまったり過ごす平和な光景が反響を呼んでいます。話題の投稿は49万回以上表示され「お外なんて…ムリムリ！安全なお家でノンビリまったり過ごそ」「猫と亀の仲。世界でも稀、貴重な映像だと思います。素晴らしい」「今日も仲良くイチャイチャ！見せつけてくれますなぁ」とのコメントが寄せられていました。 【動画：おうちの中で一緒に過ごす『猫と亀』…種族を超えた『平和なやり取り』】