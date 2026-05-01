ゲームじゃなく自分を見てほしい女と憧れの女性をゲーム化したい男が攻防するフルカラーマンガ「作らせて！絵島さん」の単行本がリリースしました。AmazonのKindle本としてダウンロードできるほか、紙書籍版のリリースも予定しています。電子書籍のリリースを記念して2026年5月5日17時まで無料ダウンロードキャンペーンを開催中のため、ぜひチェックしてみてください。作らせて！絵島さん: 〜びんかん女子とこじらせ男子のゲーム作