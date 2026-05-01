◆米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン第１日（３０日、メキシコ・エルカマレオンＧＣ＝６５８３ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、渋野日向子（サントリー）は３バーディー、３ボギー、２ダブルボギーで４オーバーの７６と崩し、９７位と出遅れた。渋野は前半の１２番、１４番でボギーが先行し、１８番パー５で初バーディーを決めて折り返す展開。後半は３番パー４と最終９番パー４で２度のダブルボギーをたた