◆米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン第１日（３０日、メキシコ・エルカマレオンＧＣ＝６５８３ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、今季から米ツアーに本格参戦した桜井心那（ニトリ）が９バーディー、２ボギー、１トリプルボギーで４アンダーの６８をマークし、原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）と並ぶ４位と好発進した。日本勢は９人が出場。勝みなみ（明治安田）は３アンダーの１