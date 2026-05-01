俳優の豊川悦司（６４）が３０日に自身のＳＮＳを更新。約８か月ぶりに近影を公開した。豊川はインスタグラムに「招待してくれてありがとうございました。とても素晴らしい日でした。ラルフ・ローレンを着る喜びがより深まりました」と英語でつづり、スーツ姿の全身ショットを披露した。さらに、続く投稿では「少しずつ」とつづり、ほほえむ様子のショットを披露した。この投稿には「お元気そうなお姿を拝見できてとっても