ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が1日までに自身のインスタグラムを更新。肩出しワンピース姿を披露した。「私もびっくりなのですが…テレビ朝日さんの見取り図じゃん『小声女子会』に呼んでいただきました…！すごい見てたから嬉しい！（盛山さんのおかげでございます！）」とつづり、白と黒のツートンの肩出しワンピース姿の写真をアップ。「借りてきた猫になってますが小声だから言えること言ってきました！！ぜひリ