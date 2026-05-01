「世界4位」が1日朝、X（旧ツイッター）で急上昇し、瞬く間にトレンド1位となった。男子テニスでアジア最高の世界ランキング4位となり、2014年の全米オープンでは準優勝に輝いた錦織圭（36＝ユニクロ）が同日、SNSで今季限りでの現役引退を表明。「今日は皆さまにご報告があります。このたび、今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました」と報告。これまでを振り返り、「どんな時も応援してくださった皆さま、そして