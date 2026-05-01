◇米男子ゴルフツアーキャデラック選手権第1日（2026年4月30日フロリダ州トランプ・ナショナル・ドラール・ブルーモンスター＝7739ヤード、パー72）新規大会が開幕し、4月のマスターズ以来の復帰戦となる松山英樹（34＝LEXUS）は4バーディー、2ボギーの2アンダー70で回り、15位で発進した。トップとは6打差。ツアー2勝のキャメロン・ヤング（28＝米国）が8アンダー64をマークし、単独首位に立った。世界ランク1位の