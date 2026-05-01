オリオールズは4月30日（日本時間5月1日）、本拠でのアストロズとのダブルヘッダー第1戦で2本の満塁本塁打が飛び出し、勝利した。1−0の5回1死満塁でまずはラッチマンが4号満塁本塁打。相手2番手左腕・オカートの直球を捉えると、打球は左中間スタンドにある自軍ブルペンへ飛んだ。中堅手・マシューズがフェンスにぶつかりながら捕球を試み、グラブに収めたかに見えたが、ボールはブルペンへポロリ。満塁弾となり、オ軍救援陣