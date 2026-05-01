キャデラック選手権第1ラウンド、17番でバンカーショットを放つ松山英樹＝4月30日、米フロリダ州ドラル（ロイター＝共同）米男子ゴルフのキャデラック選手権は4月30日、フロリダ州ドラルのトランプナショナル・ドラル（パー72）で第1ラウンドが行われ、松山英樹は70で回り、首位と6打差の15位につけた。久常涼は72で37位。64をマークしたキャメロン・ヤングが首位に立ち、1打差の2位でジョーダン・スピースとアレックス・スモ