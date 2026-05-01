5月1日は例年、落語芸術協会所属の新真打の披露興行が始まるハレの日。今年も新宿末広亭で、初日を迎える。 通常の興行であれば初日と呼ばれる日だが、披露興行の初日は特別に大初日（おおしょにち）と呼ぶのが習わしだ。 新宿末広亭の夜席で10日間、その後、浅草演芸ホールにて5月中席（11日～20日）の昼夜で10日間、池袋演芸場にて6月中席（11日～20日）の昼夜で10日間、7月にはお江戸上野広小路亭と深川