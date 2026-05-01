北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で、妻の遺体を焼くなどした疑いで33歳の職員の男が逮捕されました。5月1日から夏の営業が始まる動物園前から中継です。旭川市の旭山動物園です。本来であれば4月29日から、夏の営業を始める予定でしたが、警察の捜査が続いていることから、開園日が延期となっていました。5月1日午前9時半から営業が始まり、園内では準備が進んでいると思われます。死体損壊の疑いで逮捕されたのは、旭山動物園に