1953年の歴史的任務とは？イラン駐日大使館の公式Xは2026年4月29日、日本の石油元売りである出光興産との関わりについて言及しました。【1953年の歴史的な任務？】日本との深い関係について言及するイラン大使館（画像）この投稿は、同日、事実上の封鎖状態にあったホルムズ海峡を通過した、出光興産の子会社のタンカー「出光丸」に関するものです。同大使館は、「出光興産が所有する『日章丸』が、イラン産の石油を日本へ運