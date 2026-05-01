◇ア・リーグブルージェイズ−ミネソタ（2026年4月30日ミネソタ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が30日（日本時間1日）、ツインズ戦に4戦連続4番で先発出場し、0−0の初回2死二塁の第1打席は四球だった。過去2戦連続V打と波に乗る背番号7。13連戦の真っ最中7戦目だが、主軸のバットは好調だ。前日のV打後には「しっかり捉えられて良かった。走者を還そうと思って立っている」と声を弾ませていた。4番で2発目