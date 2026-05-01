【ワシントン共同】米上下両院は4月30日、令状なしで外国人の通信情報を収集できる外国情報監視法702条について、同日の期限を6月12日まで延長する法案を可決した。AP通信が伝えた。延長は2度目。捜査当局による悪用の恐れが指摘され、プライバシーの保護強化に関する協議を継続する。トランプ大統領は「好きか嫌いかは別として、軍にとって極めて重要だ」とし、長期間の更新を求めている。